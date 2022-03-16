Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего видеообращения к Конгрессу США 16 марта предложил создать новую международную структуру, которая будет работать на благо мира

По замыслу украинского президента, она может получить название «Союз ответственных стран». Наконец-то. Зеленский понял, что договариваться нужно не с НАТО, а с Россией © president.gov.ua

«Мы предлагаем создать Союз ответственных стран, способный немедленно реагировать и делать все, чтобы быстро достигать мира», — сказал Зеленский.

В качестве примера он привел ситуацию с пандемией коронавируса. По мнению Зеленского, такая структура смогла бы в кратчайшие сроки решить проблему вакцин.

Данная организация, отметил он, могла бы также действовать как «Ассоциация U24», то есть стран, которые готовы смогут противостоять любой агрессии за 24 часа с момента ее начала.

После начала спецоперации РФ на Украине Зеленский регулярно обращается к странам Запада с просьбой оказать его стране военную помощь и закрыть небо над Украиной. В НАТО заявляли, что не планируют вступать в конфликт с РФ, и поэтому о закрытии неба над Украиной не может идти речи.

Как рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, к Украине неприменим нейтральный статус, как у Австрии или Швеции. По его мнению, это просто плохо скрытая форма сотрудничества с НАТО.