Глава Крыма Сергей Аксенов 16 марта в своем Telegram-канале гарантировал вознаграждение тому, кто задержит жителя Украины, призывавшего убивать русских детей

Призывы убивать русских детей, живой щит Зеленского, взрыв в Макеевке, скандалы с оружием для Украины. Хроника событий на Украине на утро 16 марта © пресс-служба президента Украины Аксенов.

Он отметил, что специальный фонд уже сформирован, выплата вознаграждения гарантирована.

Резонансное заявление накануне сделал украинский журналист Фахрудин Шарафмал. В телеэфире он процитировал нациста Адольфа Эйхмана, который сказал, что для уничтожения нации необходимо убивать прежде всего детей. Позже этот момент вырезали, однако видео успело разойтись по интернету.