«Награду в размере 10 миллионов рублей получат военнослужащие российской армии, Росгвардии и жители Украины, которые задержат или возьмут в плен и передадут в руки наших военных того <…>, который призывал и клялся убивать русских детей», — написал Аксенов.
Он отметил, что специальный фонд уже сформирован, выплата вознаграждения гарантирована.
Резонансное заявление накануне сделал украинский журналист Фахрудин Шарафмал. В телеэфире он процитировал нациста Адольфа Эйхмана, который сказал, что для уничтожения нации необходимо убивать прежде всего детей. Позже этот момент вырезали, однако видео успело разойтись по интернету.