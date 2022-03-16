Пьянство и наркомания являются распространенным явлением среди рядового состава украинских войск. Об этом рассказал сдавшийся военный украинской бригады Олег Игнатов. Видео допроса обнародовала 16 марта ФСБ России

Вместе с «Буками». Минобороны РФ заявило, что 302-й зенитный ракетный полк ВСУ сдался в Харьковской области © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

«Да, в принципе в рядах збройных (вооруженных. — Ред.) сил большинство рядового состава — это алкоголики либо наркоманы. Ничего не могу сказать про офицерский состав, так как я мало с ним общался, но в рядовых кругах такое присутствует», — отметил он.

Игнатов добавил, что в части, где он служил, не было радикальных националистов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.