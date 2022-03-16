Заместитель командира разведроты Тульской парашютно-десантной дивизии Георгий Дудоров, о гибели которого на Украине сообщал на днях Следственный комитет РФ, является сыном заместителя губернатора Ненецкого автономного округа, подтвердили 16 марта в администрации округа

На Украине погиб скандальный экс-депутат Рады © Facebook, Евгений Дейдей Георгий Александрович Дудоров, выпускник кадетского корпуса Следственного комитета, трагически погиб 6 марта под артиллерийским ударом украинских националистических отрядов, сообщало ведомство.

«Да, к сожалению, мы можем это подтвердить», — ответила собеседница агентства на вопрос о том, действительно ли погибший приходился сыном замгубернатора Александру Дудорову.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин посмертно наградил Дудорова ведомственной медалью «Доблесть и отвага» и поручил оказать всестороннюю поддержку семье погибшего (у 23-летнего десантника остались супруга и 5-месячный сын).

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины.

В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.