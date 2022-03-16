Ранее в этот же день руководитель российской делегации Владимир Мединский рассказал, что в ходе переговоров представители Киева выдвинули идею своей демилитаризации по примеру Австрии и Швеции, то есть с сохранением своей армии и флота при внеблоковом статусе. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такое решение могло бы стать компромиссным.
Подоляк в комментарии журналистам отметил, что ни о какой австрийской или шведской модели речи идти не может, такая модель может быть «только украинской» и только при «юридически выверенных гарантиях безопасности».
«И никаких других моделей или вариантов», — сказал он.
По мнению Подоляка, Украина должна получить гарантии не просто безопасности, но и того, что ее союзники вмешаются в вооруженный конфликт с украинским участием на ее стороне. Также должны быть оговорены поставки оружия Киеву и обязательство по закрытию неба над Украиной.
Ранее в НАТО отказались закрывать небо над Украиной из-за опасения военного столкновения с Россией.