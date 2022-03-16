Советник главы Офиса президента Украины, член украинской делегации на переговорах с РФ Михаил Подоляк прокомментировал информацию, согласно которой Украина может согласиться на демилитаризацию по примеру Австрии или Швеции. Его слова 16 марта приводит «Украинская правда»

Ранее в этот же день руководитель российской делегации Владимир Мединский рассказал, что в ходе переговоров представители Киева выдвинули идею своей демилитаризации по примеру Австрии и Швеции, то есть с сохранением своей армии и флота при внеблоковом статусе. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такое решение могло бы стать компромиссным. Стратегическое задание ВСУ, Каховская ГЭС взята, переговоры с Россией, обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 13:00 16 марта © Facebook, Валерий Залужный

Подоляк в комментарии журналистам отметил, что ни о какой австрийской или шведской модели речи идти не может, такая модель может быть «только украинской» и только при «юридически выверенных гарантиях безопасности».

«И никаких других моделей или вариантов», — сказал он.

По мнению Подоляка, Украина должна получить гарантии не просто безопасности, но и того, что ее союзники вмешаются в вооруженный конфликт с украинским участием на ее стороне. Также должны быть оговорены поставки оружия Киеву и обязательство по закрытию неба над Украиной.

Ранее в НАТО отказались закрывать небо над Украиной из-за опасения военного столкновения с Россией.