«Внимание! Обращение президента Украины Владимира Зеленского! Дорогие украинцы! Уважаемые защитники! Быть президентом оказалось не так уж легко. Я вынужден принимать сложные решения. Сначала я решил вернуть Донбасс. Не вышло. Стало только хуже. Значительно хуже. Больше нет никакого завтра. По крайней мере у меня. И теперь я принимаю решение попрощаться с вами. Я советую вам сложить оружие и вернуться к своим семьям. На этой войне не стоит умирать. Я советую вам жить, и я собираюсь делать то же самое», — говорилось в сообщении.
Вскоре после инцидента пресс-служба телеканала выступила с заявлением, в котором рассказала, что бегущую строку «Украина 24» взломали «вражеские хакеры».
Сам Зеленский в своих соцсетях также опроверг свою причастность к данному «обращению».
Президент Украины Владимир Зеленский с момента начала российской спецоперации регулярно обращается к населению посредством видеообращений, в том числе записанных на улице возле здания офиса главы государства. При этом некоторые специалисты утверждают, что данные ролики изготовлены с помощью монтажа, чтобы скрыть факт эвакуации Зеленского из Киева.