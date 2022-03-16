В эфире телеканала «Украина 24» 16 марта в виде бегущей строки было передано фейковое обращение к нации президента страны Владимира Зеленского, в котором он якобы призвал украинцев сложить оружие

Украинский депутат обличил фейковое видео Зеленского © скриншот видео "Телеканал Дом"

Вскоре после инцидента пресс-служба телеканала выступила с заявлением, в котором рассказала, что бегущую строку «Украина 24» взломали «вражеские хакеры».

Сам Зеленский в своих соцсетях также опроверг свою причастность к данному «обращению».

Президент Украины Владимир Зеленский с момента начала российской спецоперации регулярно обращается к населению посредством видеообращений, в том числе записанных на улице возле здания офиса главы государства. При этом некоторые специалисты утверждают, что данные ролики изготовлены с помощью монтажа, чтобы скрыть факт эвакуации Зеленского из Киева.