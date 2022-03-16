Вооруженные силы Украины в некоторых случаях отступают столь поспешно, что не берут с собой списки личного состава подразделений. Один из таких документов опубликовал Telegram-канал Украина.ру

Столкнутся с нищетой: представитель ООН сделал неутешительный прогноз для украинцев © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк Telegram-канала Украина.ру документ предоставил источник из ДНР.

«Сейчас по этим спискам работают спецслужбы, но в данном случае, как вы понимаете, речь идёт о простых мобилизованных водителях, которым после проверки ничего не угрожает (потому мы скрыли фамилии)», — говорится в публикации.

Обращается внимание, что большинство номеров — гражданские и относятся к Днепропетровской области.

По словам источника, у представителей Донецкой Народной Республики также имеются «гораздо более интересные документы».

Российская спецоперация началась на Украине 24 февраля. Параллельно с ней силы Народной милиции ДНР и ЛНР осуществляют наступление на позиции украинской армии, чтобы обеспечить деоккупацию территорий Донецкой и Луганской областей.

Как рассказал в интервью изданию Украина.ру военкор Дмитрий Стешин, в настоящий момент идут ожесточенные бои за Мариуполь. По его словам, у ополченцев нет перевеса в живой силе, однако, несмотря на это, город блокирован, контратаки противника исключены.