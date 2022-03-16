Отмечается, что в распоряжение Telegram-канала Украина.ру документ предоставил источник из ДНР.
«Сейчас по этим спискам работают спецслужбы, но в данном случае, как вы понимаете, речь идёт о простых мобилизованных водителях, которым после проверки ничего не угрожает (потому мы скрыли фамилии)», — говорится в публикации.
Обращается внимание, что большинство номеров — гражданские и относятся к Днепропетровской области.
По словам источника, у представителей Донецкой Народной Республики также имеются «гораздо более интересные документы».
Российская спецоперация началась на Украине 24 февраля. Параллельно с ней силы Народной милиции ДНР и ЛНР осуществляют наступление на позиции украинской армии, чтобы обеспечить деоккупацию территорий Донецкой и Луганской областей.
Как рассказал в интервью изданию Украина.ру военкор Дмитрий Стешин, в настоящий момент идут ожесточенные бои за Мариуполь. По его словам, у ополченцев нет перевеса в живой силе, однако, несмотря на это, город блокирован, контратаки противника исключены.