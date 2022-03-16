Некоторое изменение риторики украинских властей внушает надежду на достижение мира. При этом не исключено, что инициативы, направленные на конфронтацию, подсказываются им из-за рубежа. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 16 марта в интервью РБК

Он сказал, что шанс на достижение мира имеется в любой ситуации. Зеленский назвал цель переговоров с Россией © скриншот видео "Телеканал Дом"

«По крайней мере, будучи дипломатом, ты не имеешь права на другие действия — шансы есть, всегда искать и всегда использовать», — заявил глава российского МИД.

Также он рассказал, что у украинского правительства происходит некоторое изменение риторики, и их восприятие происходящего становится более реалистичным.

«Хотя эти вроде бы конструктивные высказывания сопровождаются мгновенно принятием закона, что любой, кто общается с русскими, получает 15 лет тюрьмы — ну, это игра. Я не исключаю, что подобные конфронтационные инициативы подсказываются из-за рубежа для того, чтобы максимально выбить нас из колеи, такой расчёт делается», — сказал Лавров.

Он добавил, что подобные приёмы не имеют ничего общего с настоящим политологическим искусством.

Российско-украинские переговоры о мирном урегулировании на Украине продолжаются с 28 февраля. Первые три раунда прошли в Белоруссии, последний начался 14 марта в режиме видеосвязи.