Он сказал, что шанс на достижение мира имеется в любой ситуации.
«По крайней мере, будучи дипломатом, ты не имеешь права на другие действия — шансы есть, всегда искать и всегда использовать», — заявил глава российского МИД.
Также он рассказал, что у украинского правительства происходит некоторое изменение риторики, и их восприятие происходящего становится более реалистичным.
«Хотя эти вроде бы конструктивные высказывания сопровождаются мгновенно принятием закона, что любой, кто общается с русскими, получает 15 лет тюрьмы — ну, это игра. Я не исключаю, что подобные конфронтационные инициативы подсказываются из-за рубежа для того, чтобы максимально выбить нас из колеи, такой расчёт делается», — сказал Лавров.
Он добавил, что подобные приёмы не имеют ничего общего с настоящим политологическим искусством.
Российско-украинские переговоры о мирном урегулировании на Украине продолжаются с 28 февраля. Первые три раунда прошли в Белоруссии, последний начался 14 марта в режиме видеосвязи.