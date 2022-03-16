Тема взаимных санкционных претензий является одной из ключевых в каждом переговорном раунде России и Украины. Об этом 16 марта заявил глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский, передает РИА Новости

Мединский назвал главную цель России на переговорах © БелТА / БелТА / Перейти в фотобанк

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что тема санкций на переговорах представителей России и Украины фигурирует, но он не считает пока возможным раскрывать подробности.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Первый раунд переговоров делегаций России и Украины прошел 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, тогда встреча продлилась пять часов. После стороны встречались 3 марта в Беловежской Пуще и 7 марта в Брестской области. Позже из-за сложностей в логистике для украинской стороны переговоры было решено проводить в онлайн-формате.