«Безусловно, санкционные претензии России и Украины, и вообще вся эта безумная ситуация с экономическими санкциями, которая напоминает уже, конечно, никакие не санкции, а полноценную, полномасштабную, невиданную в истории экономическую войну против России, эта позиция является одной из ключевых переговорных тем на каждом нашем заседании», — сказал Мединский.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что тема санкций на переговорах представителей России и Украины фигурирует, но он не считает пока возможным раскрывать подробности.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Первый раунд переговоров делегаций России и Украины прошел 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, тогда встреча продлилась пять часов. После стороны встречались 3 марта в Беловежской Пуще и 7 марта в Брестской области. Позже из-за сложностей в логистике для украинской стороны переговоры было решено проводить в онлайн-формате.