Жителей Мариуполя продолжают удерживать в окружённом городе украинские националисты, однако недавно произошли позитивные подвижки. Об этом с места событий рассказал в интервью Украина.ру военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин

«Ситуация с мирными жителями ужасная, но по вчерашнему дню могу сказать, что их начали выпускать из города или, по крайней мере, не препятствовать им. Люди выбираются в Мангуш и в Бердянск, оттуда уже либо в Запорожье, либо в Россию через Крым», — сказал Стешин. Басурин: Мариуполь превращен украинской армией в концлагерь © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Собеседник издания добавил, что, по свидетельствам местных, 15 марта в центре Мариуполя была огромная пробка в три ряда — жители пытались выехать из города, несмотря на отсутствие запасов бензина.

Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщал, что националисты на Украине препятствуют деятельности коридоров и держат мирных жителей в заложниках, используя гражданское население в качестве "живого щита".

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

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