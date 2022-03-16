Демилитаризация Украины, которая позволит ей сохранить свою армию и флот по примеру Швеции и Австрии, может рассматриваться как компромиссное решение. Такую точку зрения озвучил журналистам 16 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал, что украинская сторона выдвигает идею о нейтральном статусе и демилитаризации, которая позволит ей сохранить свою армию и военно-морской флот. Мединский: тема денацификации продолжает присутствовать на переговорах © МИД Белоруссии / МИД Белоруссии / Перейти в фотобанк

«Этот вариант, который действительно сейчас обсуждается и который может рассматриваться как определенный компромисс», — прокомментировал Песков.

Демилитаризация Украины, наряду с денацификацией, является одним из основных требований Москвы к Киеву. По словам Мединского, переговоры с Украиной идут тяжело, однако в этом процессе есть определенные подвижки.

Спецоперация РФ продолжается с 24 февраля. Члены российской делегации на переговорах подчеркивали, что РФ не уступит ни в одном ключевом требовании, в числе которых признание российской юрисдикции над Крымом, признание независимости ДНР и ЛНР, внеблоковый статус и защита русского языка.