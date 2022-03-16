Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин 16 марта в своем Telegram-канале прокомментировал новость о том, что генпрокурор Украины Ирина Венедиктова нашла в его действиях признаки «посягательства на территориальную целостность» этой страны

«Изрыгание ненависти!»: Басков рассказал о срежиссированной атаке в свой адрес © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк Никиты Михалкова, Олега Газманова, Маргариты Симоньян, Тины Канделаки и Николая Баскова. Все они, по версии украинской генпрокуратуры, посягали на «территориальную целостность» Украины.

Кроме аналогичного обвинения, Рогозину предъявили также «пособничество в ведении агрессивной войны».

«Мадам Венедиктова, у меня просьба к Вам как к генеральному прокурору Украины: подскажите Ваш адресок в Киеве, куда я смогу подъехать», — написал глава Роскосмоса.

Ранее Рогозин поддержал российскую спецоперацию на Украине. Акции в поддержку Вооруженных сил прошли на объектах Роскосмоса, в том числе на космодроме Байконур.

Двадцать четвертого февраля российский президент Владимир Путин заявил о начале спецоперации на Украине, целью которой, по его словам, являются защита республик Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины.