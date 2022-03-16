Подразделения российских ВС испытывают трудности при окружении Мариуполя, который остаётся под контролем украинских вооружённых формирований и сил националистов. Об этом с места событий рассказал в интервью Украина.ру военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин

«Я под Мариуполем. Обстановка сложная. У нас нет решающего перевеса в численности наступающих. Людей должно быть в два-три раза больше, а так у нас примерно поровну с гарнизоном города… Из хорошего можно сказать, что у них (украинских сил. — Ред.) между соединениями нарушена связь, когда одно соединение может вступить в бой, а другие его не поддержат», — рассказал Стешин. Басурин: Мариуполь превращен украинской армией в концлагерь © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Собеседник издания добавил, что, несмотря на нехватку в живой силе у российских войск и войск ДНР, Мариуполь полностью блокирован и на контратаки противник не способен.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

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