Киев желает получить схожий с Австрией или Швецией вариант нейтралитета, заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский 16 марта, пишет РИА Новости

«Украина предлагает австрийский, шведский вариант нейтрального демилитаризованного государства, но при этом государства, имеющего собственную армию и военно-морские силы. Все эти вопросы обсуждаются на уровне руководств министерств обороны России и Украины», — сказал Мединский. Мединский назвал главную цель России на переговорах © БелТА / БелТА / Перейти в фотобанк

Между Москвой и Киевом продолжаются переговоры, касающиеся спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее три раунда переговоров прошли на территории Белоруссии, а в турецкой Анталье встретились главы МИД двух государств — Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба.

Стороны договорились о создании гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий, однако, по свидетельству представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, националисты на Украине препятствуют деятельности коридоров и держат мирных жителей в заложниках.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.