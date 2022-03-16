«Тема денацификации и ужесточения наказания, правоприменения, в первую очередь, наказаний за героизацию нацизма, неонацизма, экстремизма на их основе по-прежнему является важным пунктом в повестке дня переговоров», — сказал он журналистам.
Ранее участник переговоров с украинской стороны, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждал, что тема «денацификации» делегациями больше не обсуждается.
Российско-украинские переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине продолжаются с 28 февраля.
Первые три раунда переговоров прошли в Белоруссии, последний начался 14 марта в режиме видеосвязи.