Заявления об исключении пункта о денацификации Украины из повестки российско-украинских переговоров не вполне соответствуют действительности. Об этом заявил 16 марта журналистам глава делегации РФ Владимир Мединский, передает РИА Новости

«Тема денацификации и ужесточения наказания, правоприменения, в первую очередь, наказаний за героизацию нацизма, неонацизма, экстремизма на их основе по-прежнему является важным пунктом в повестке дня переговоров», — сказал он журналистам.

«Коммуникация тяжело, но идет»: стало известно, как проходят переговоры РФ и Украины © БелТА / БелТА / Перейти в фотобанк Михаил Подоляк утверждал, что тема «денацификации» делегациями больше не обсуждается.

Российско-украинские переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине продолжаются с 28 февраля.

Первые три раунда переговоров прошли в Белоруссии, последний начался 14 марта в режиме видеосвязи.