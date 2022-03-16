Помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной, назвал главную цель РФ на встречах, передает 16 марта РИА Новости

Лавров назвал темы переговоров России и Украины © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Ранее переговоры РФ и Украины проходили в Белоруссии. Позже из-за сложностей в логистике для украинской стороны переговоры было решено проводить в онлайн-формате.

Недавно глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров заверил, что решение по Украине будет найдено. По его словам, действия России на Украине призваны «положить конец любой войне, которая могла бы происходить на украинской территории или проистекать с украинской территории». Реакцию Запада он называл «совершенно остервенелой». По его словам, она показывает, что «действительно идет бой не на жизнь, а на смерть за право России быть на политической карте мира при полном уважении своих законных интересов».