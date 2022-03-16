Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций. Расположена неподалеку от города Новая Каховка. Ранее Минобороны РФ сообщило, что вся территория Херсонской области находится под контролем российских вооруженных сил.
Согласно информации Росгвардии, украинская сторона без боя сдала объект, местная военизированная охрана сложила оружие и разошлась по домам.
Также отмечается, что украинские неонацисты предприняли попытку атаки на Каховскую ГЭС. Батальонно-тактическая группа Росгвардии отразила нападение, потерь среди россиян нет.