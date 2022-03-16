Силы Росгвардии взяли под контроль Каховскую ГЭС в Херсонской области, сообщило ведомство 16 марта

Каждую минуту с Украины уезжают 55 детей – ООН © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Согласно информации Росгвардии, украинская сторона без боя сдала объект, местная военизированная охрана сложила оружие и разошлась по домам.

Также отмечается, что украинские неонацисты предприняли попытку атаки на Каховскую ГЭС. Батальонно-тактическая группа Росгвардии отразила нападение, потерь среди россиян нет.