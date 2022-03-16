«Нейтральный статус сейчас всерьез обсуждается в увязке, конечно же, с гарантиями безопасности», — сказал он, комментируя российско-украинские переговоры.
Он выразил надежду, что «деловой настрой возобладает».
«Он дает надежду, что мы сможем по этой теме договориться. Хотя ясно, что просто изолированно провозгласить нейтралитет и объявить о гарантиях — это, конечно, будет существенным шагом вперед, но проблема гораздо шире, в том числе с точки зрения пресловутых ценностей», — добавил министр.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Ранее переговоры РФ и Украины проходили в Белоруссии. Позже из-за сложностей в логистике для украинской стороны переговоры было решено проводить в онлайн-формате.