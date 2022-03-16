На переговорах России и Украины сейчас всерьез обсуждается нейтральный статус последней. Об этом 16 марта заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК

Лавров обвинил западные СМИ в замалчивании последствий удара по Донецку © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Он выразил надежду, что «деловой настрой возобладает».

«Он дает надежду, что мы сможем по этой теме договориться. Хотя ясно, что просто изолированно провозгласить нейтралитет и объявить о гарантиях — это, конечно, будет существенным шагом вперед, но проблема гораздо шире, в том числе с точки зрения пресловутых ценностей», — добавил министр.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Ранее переговоры РФ и Украины проходили в Белоруссии. Позже из-за сложностей в логистике для украинской стороны переговоры было решено проводить в онлайн-формате.