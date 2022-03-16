Говоря о растиражированном западными медиа хоре спортсменов, осуждающих «российскую агрессию», канадский обозреватель отмечает, что обычно им не позволяют высказываться о политике.
«Действительно, эти неожиданно раскрепощённые голоса [спортсменов] были усилены многими западными СМИ, которые, как правило, считают, что спортсмены должны помалкивать и играть в свои глупые игры, а читать нам лекции по серьёзным вопросам, таким, как война и мир, должны… более компетентные журналисты», — пишет Митровица.
Высказываться же по другим насущным вопросам мировой политики, например, осуждать политику Израиля по отношению к палестинцам, западным спортсменам невозможно. Они обучены своими агентами сохранять «комфортное молчание» из страха подвергнуться порицанию или потерять деньги, указывает автор.
Западные обозреватели и авторы редакционных статей в последнее время требовали, чтобы президент РФ Владимир Путин, его «безумно богатые друзья», а также обычные россияне заплатили «изнурительную цену» за «вторжение на Украину», рассказывает обозреватель.
«В наши дни излюбленное экономическое оружие, отстаиваемое жаждущей мести "клавишной кавалерией" (аналог "диванных войск" — ред.), включает бойкот, лишение прав и введение санкций в отношении всего и всех, украшенных этикеткой "сделано в России"», — иронизирует автор.
Однако все, кто призывает к бойкоту и санкциям в отношении Израиля, подвергались «бешеным» атакам и назывались «антисемитами» теми же журналистами и политиками, которые сейчас «яростно» требуют санкций в отношении россиян, указывает Митровица.