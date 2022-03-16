«Сейчас мы достигли трехмиллионного показателя перемещенных лиц из Украины в соседние страны. И среди этих людей около 157 тыс. граждан третьих стран», — отметил представитель Международной организации ООН по миграции Пол Диллон.
В свою очередь представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер сказал, что девять из десяти спасающихся — это женщины и дети.
«Ежедневно за последние 20 дней более 70 тыс. украинских детей становились беженцами. Ежеминутно 55 детей покидают страну», — отметил он.
В общей сложности, по словам Элдера, из страны выехало около 1,5 млн детей, то есть почти каждую секунду Украину покидает один ребенок.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.