Почти каждый второй ребенок на Украине становится беженцем. Об этом 15 марта заявили в Женеве представители гуманитарных служб ООН

Столкнутся с нищетой: представитель ООН сделал неутешительный прогноз для украинцев © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк отметил представитель Международной организации ООН по миграции Пол Диллон.

В свою очередь представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер сказал, что девять из десяти спасающихся — это женщины и дети.

«Ежедневно за последние 20 дней более 70 тыс. украинских детей становились беженцами. Ежеминутно 55 детей покидают страну», — отметил он.

В общей сложности, по словам Элдера, из страны выехало около 1,5 млн детей, то есть почти каждую секунду Украину покидает один ребенок.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.