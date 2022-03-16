Руководитель центра политэкономических исследований Института Нового общества Василий Колташов в интервью для Украина.ру заявил, что вина за то, что Западу удалось заморозить около 300 млрд долларов золотовалютных резервов России, лежит на Центробанке РФ и финансово-экономическом блоке российского правительства

Санкции загоняют в тупик российско-американские отношения — посольство © РИА Новости, Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

«Это вина руководства Центрального банка России (не только отдельно Набиуллиной). Это вина Минфина и это вина Службы по финансовым рынкам», — заявил Колташов.

Он указал, что именно эти организации держали российские резервы в ценных бумагах, номинированных в долларах, евро и фунтах, не выводя их оттуда ни в 2021 году, ни после начала антитеррористической операции, когда на Россию обрушился поток санкций.

Полностью интервью можно прочитать здесь.