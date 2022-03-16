Ранее стало известно, что Россия из-за санкций США, стран ЕС и других государств лишилась доступа почти к половине своих золотовалютных резервов. Замороженными оказались около $300 млрд средств.
«Это вина руководства Центрального банка России (не только отдельно Набиуллиной). Это вина Минфина и это вина Службы по финансовым рынкам», — заявил Колташов.
Он указал, что именно эти организации держали российские резервы в ценных бумагах, номинированных в долларах, евро и фунтах, не выводя их оттуда ни в 2021 году, ни после начала антитеррористической операции, когда на Россию обрушился поток санкций.
Полностью интервью можно прочитать здесь.