За минувшие сутки российскими силами сбиты 3 боевых самолёта ВВС Украины, а также 4 беспилотника. Об этом сообщил на утреннем брифинге 16 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков

Были сбиты два штурмовика Су-25 в районе Чернигова и один истребитель МиГ-29 украинских ВВС в районе Новой Быковки, а также 4 беспилотника.

Также были нанесены удары по 128 военным объектам Украины, среди них ЗРК «Бук-М1», ЗРК «Оса», 4 РЛС, 4 командных пункта, 7 складов вооружения и 68 мест скопления боевой техники. Басурин рассказал о тяжелых боях в Мариуполе © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Всего с начала военной операции были уничтожены 111 украинских самолетов, 68 вертолетов, 160 беспилотников, 159 зенитных ракетных комплексов, 1353 танка и других боевых бронемашин, 129 реактивных систем залпового огня, 493 орудия полевой артиллерии и миномета, указал Конашенков.

Двадцать четвертого февраля российский президент Владимир Путин заявил о начале спецоперации на Украине, целью которой, по его словам, являются защита республик Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины.

За это время под контроль донбасских республик перешли десятки населённых пунктов, ранее контролировавшихся киевским режимом.

Народная милиция ДНР при поддержке российских войск ведёт бои за второй по величине город народной республики Мариуполь, временно оккупированный Украиной.

В то же время украинские силовики продолжают регулярно обстреливать населённые пункты Донбасса.