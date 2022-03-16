«АвтоВАЗ» возобновил производство моделей Lada Granta и Lada Niva Legend на заводе в Тольятти, сообщили 16 марта в пресс-службе компании

Националисты захватили автомобили ОБСЕ в Краматорске, судьба сотрудников неизвестна © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Обе производственные площадки — в Тольятти и Ижевске — простаивали с 5 марта из-за проблем с поставками электронных компонентов. В конце прошлой недели компания объявила, что 16, 17 и 18 марта линия Granta будет работать на полной скорости в две смены, а линия Niva сосредоточит внимание на производстве Niva Legend. График работы в последующие дни обещали объявить позже.

Линия по сборке Lada Largus и Xray, а также Renault Logan и Sandero останется на следующей неделе в режиме простоя.

«АвтоВАЗ» производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.