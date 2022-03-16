Совет Европы давно превратился в инструмент пропаганды НАТО. Об этом 16 марта заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik

Захарова рассказала, что США и Франция отказались от диалога по Украине © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

Она добавила, что от «равноправной и эффективной работы на просторах Совета Европы не осталось ровным счетом ничего — эта организация стала удобной площадкой для реализации информационно-политических кампаний НАТО».

России нечего делать в Совете Европы, пока эта организация существует в таком виде, подчеркнула Захарова.

«Свои шаги мы предприняли, объяснили их. В таком виде, в котором эта организация существует, РФ там делать нечего»,- сказала она.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за заключение с призывом к Комитету министров Совета Европы потребовать выхода России из организации. За проект заключения проголосовали 216 депутатов ПАСЕ, против — никто, трое — воздержались.