«Давным-давно всё превратилось в пыль и тлен в Совете Европы. Эта организация стала просто инструментом натовской пропаганды, я сейчас не оговорилась. Мы об этом неоднократно говорили, именно структуры Альянса и государства-члены Альянса через соответствующие механизмы НАТО во многом формировали повестку в рамках Совета Европы», — сказала Захарова.
Она добавила, что от «равноправной и эффективной работы на просторах Совета Европы не осталось ровным счетом ничего — эта организация стала удобной площадкой для реализации информационно-политических кампаний НАТО».
России нечего делать в Совете Европы, пока эта организация существует в таком виде, подчеркнула Захарова.
«Свои шаги мы предприняли, объяснили их. В таком виде, в котором эта организация существует, РФ там делать нечего»,- сказала она.
Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за заключение с призывом к Комитету министров Совета Европы потребовать выхода России из организации. За проект заключения проголосовали 216 депутатов ПАСЕ, против — никто, трое — воздержались.