Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 марта предложил признать РФ «страной — спонсором терроризма», отменить визы для россиян и ввести эмбарго на все российские ресурсы

Шмыгаль заявил о блокировании «Северного потока-2» © Facebook, Денис Шмигаль Матеушем Моравецким, вице-премьером по вопросам безопасности Ярославом Качиньским и премьерами Чехии и Словении Петром Фиалой и Янезом Яншей, которые состоялись накануне в Киеве. От украинской стороны на встрече, кроме президента Владимира Зеленского, присутствовал и Шмыгаль.

«Основными сферами новых санкций должны стать признание России и Европейским союзом, и Соединенными Штатами, и странами Европейского союза страной, которая спонсирует терроризм. Визы для граждан России должны быть отменены», — сказал Шмыгаль.

По его словам, Киев также выступает за расширение персональных санкций на всех госслужащих — «от министров до депутатов Госдумы, до руководителей органов местного самоуправления».

«Закрытие морских портов для российских кораблей и моряков, эмбарго на все российские ресурсы — нефть, газ, минералы, металлы. Продолжение отключения российских банков от SWIFT», — добавил Шмыгаль.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.