«Мы призываем весь мир помочь Украине… наполнить фонды обновления нашей страны и обновить… В нашем правительстве уже создана и работает соответствующая группа, которая занимается оценкой ущерба экономике вследствие российской агрессии. Предварительные расчеты говорят, что прямой ущерб составляет 500 миллиардов долларов США. Это те средства, которые потребуются для восстановления нашей страны — и за счет средств репараций Российской Федерации, и за счет средств наших партнеров», — сказал Шмыгаль.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.