Премьер Украины Денис Шмыгаль на брифинге по итогам переговоров с коллегами из Польши, Чехии и Словении призвал партнеров помочь наполнить фонд восстановления страны

Не Тимошенко и не Шмыгаль: украинцы сказали, кого хотят в премьеры © РИА Новости, Михаил Палинчак / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.