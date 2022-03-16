Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что недалеко то время, когда российские туристы смогут ездить по железной дороге в Крым через территорию Украины, передает 16 марта РИА Новости

Крым восстановит все железнодорожные ветки с Херсонской областью © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Ранее он заявил о планах полностью восстановить все железнодорожные ветки, некогда связывающие Крым и Херсонскую область Украины и уничтоженные украинской стороной.

Украина в конце декабря 2014 года в одностороннем порядке прекратила движение автобусов и поездов через границу с Крымом. Киев заявил, что это вынужденная, но временная мера. Позже прекратилось движение грузового транспорта через пограничные пункты, движение легковых автомобилей продолжалось.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.