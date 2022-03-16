Сенат США единогласно принял резолюцию, осуждающую российское руководство за спецоперацию на Украине, сообщило 15 марта издание Washington Post

Белый дом встал на сторону России и отговорил Сенат от санкций против «Северного потока — 2» © РИА Новости, Игорь Михалев / Перейти в фотобанк

Документ 4 марта внес республиканец Линдси Грэм. Сенатор предлагал осудить «продолжающиеся насилие, военные преступления и преступления против человечества и систематические нарушения прав, продолжающиеся со стороны российских Вооруженных сил, военного командования президента Путина, по приказу президента Владимира Путина», говорится в резолюции, текст которой опубликован на сайте законодателя.

Сенаторы также высказались в пользу усилий правительства США и стран-союзников по «привлечению президента Владимира Путина, российского Совета безопасности, Вооруженных сил и командования к ответственности за их поддержку продолжающегося насилия», говорится в резолюции.

Резолюция сената не имеет законодательной силы и не накладывает на исполнительную власть никаких обязательств.

Президент России 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.