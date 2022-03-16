Посольство России в Вашингтоне 16 марта заявило в Telegram, что введенные Штатами новые санкции в отношении физических лиц загоняют двусторонние отношения в тупик

Никакой стали и предметов роскоши: ЕС вводит новые санкции против РФ © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк говорится в заявлении дипмиссии.

Посольство отметило, что «подобные выпады» не останутся без ответа со стороны Москвы.

Министерство финансов США ранее ввело новые ограничительные меры в отношении 15 физических лиц в России и Белоруссии, включая представителей российского военного руководства. Под новые рестрикции попали, в том числе несколько заместителей министра обороны России, а также главы ФСВТС и «Рособоронэкспорта»Дмитрий Шугаев и Александр Михеев.