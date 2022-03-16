«Комментарий посольства в связи с новыми персональными санкциями США. <…> Очередная враждебная акция продолжает загонять российско-американские отношения в еще более глухой тупик. Препятствует сохранению немногочисленных каналов взаимодействия между нашими странами», — говорится в заявлении дипмиссии.
Посольство отметило, что «подобные выпады» не останутся без ответа со стороны Москвы.
Министерство финансов США ранее ввело новые ограничительные меры в отношении 15 физических лиц в России и Белоруссии, включая представителей российского военного руководства. Под новые рестрикции попали, в том числе несколько заместителей министра обороны России, а также главы ФСВТС и «Рособоронэкспорта»Дмитрий Шугаев и Александр Михеев.