«С приграничной Херсонской областью отношения уже возобновляются. Один запуск Северо-Крымского канала чего стоит. По мере того как фронт будет от нее отодвигаться, они неизбежно будут нарастать. И это будут не только экономические отношения. Сейчас мы оказываем нашим соседям гуманитарную помощь, но это только начало нашего участия в процессе денацификации этой территории. Кстати, в денацификации других освобожденных территорий бывшей Украины мы тоже обязательно поучаствуем», — сказал Константинов.
По его словам, с Херсонской областью у Крыма были традиционные и очень органичные связи.
«Херсон всегда поставлял фрукты и овощи в период активного курортного сезона, а Крым всегда поставлял рис, например, или вино и многое другое», — подчеркнул глава парламента.
Накануне официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские войска взяли под контроль всю Херсонскую область.
Разблокировать Северо-Крымский канал удалось после начала специальной военной операции на Украине. В Минобороны подчеркнули, что специалисты ведомства уже приступили к проведению работ по очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений канала для возобновления подачи днепровской воды в Крым.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.