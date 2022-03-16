Экономические отношения Крыма с Херсонской областью Украины уже возобновляются и будут нарастать. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, предает 16 марта РИА Новости

Крым и Донбасс удалось связать сухопутным коридором © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

По его словам, с Херсонской областью у Крыма были традиционные и очень органичные связи.

«Херсон всегда поставлял фрукты и овощи в период активного курортного сезона, а Крым всегда поставлял рис, например, или вино и многое другое», — подчеркнул глава парламента.

Накануне официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские войска взяли под контроль всю Херсонскую область.

Разблокировать Северо-Крымский канал удалось после начала специальной военной операции на Украине. В Минобороны подчеркнули, что специалисты ведомства уже приступили к проведению работ по очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений канала для возобновления подачи днепровской воды в Крым.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.