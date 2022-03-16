Российское руководство правильно оценило обстановку в 2014 году, не приняв решение о расширении "Русской весны". Причины этого в интервью Украина.ру раскрыл политолог Ростислав Ищенко

На момент 2014 года Россия не имела на западном направлении необходимой для ведения боевых действий группировки и не обладала высокоточным оружием, подчеркнул эксперт.

«Не было двух армейских штабов, не было четырех дивизионных штабов на Западном направлении. Все это формировалось на протяжении последних восьми лет…В 2014 году не было ракет «Калибр», «Оникс» и прочих, фактически тогда Россия не обладала высокоточным оружием вообще», — сказал Ищенко.

Высокоточное оружие было необходимо России для зачистки крупных городов от нацистов, которые используют население в качестве живого щита. Их уже тогда обучали американские инструкторы и к такой тактике они прибегли бы и в 2014 году, заключил эксперт.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

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