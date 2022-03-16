Следуя законам "военной дипломатии", мир и новый порядок на Украине должны построить местные жители страны. Об этом в интервью Украина.ру рассказал руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, военный обозреватель Геннадий Алехин

Генерал Геннадий Трошев во время Второй чеченской войны работал по канонам "военной дипломатии" — он утверждал, что мир и спокойствие в Чечню могут принести только сами чеченцы, рассказал Алехин. Полковник Алехин рассказал, как армия будет бороться с терроризмом на Украине © скриншот видео "ГТРК Белгород"

«Так и здесь: установить мир и спокойствие могут только сами украинцы, русские, люди других национальностей, проживающие на Украине. Полностью заменить прогнившую и русофобскую власть, так называемую "элиту"», — сказал эксперт.

Этот процесс будет очень сложным, но его надо начинать уже сейчас, даже в условиях проведения специальной военной операции, заключил собеседник издания.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

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