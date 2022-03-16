Генерал Геннадий Трошев во время Второй чеченской войны работал по канонам "военной дипломатии" — он утверждал, что мир и спокойствие в Чечню могут принести только сами чеченцы, рассказал Алехин.
«Так и здесь: установить мир и спокойствие могут только сами украинцы, русские, люди других национальностей, проживающие на Украине. Полностью заменить прогнившую и русофобскую власть, так называемую "элиту"», — сказал эксперт.
Этот процесс будет очень сложным, но его надо начинать уже сейчас, даже в условиях проведения специальной военной операции, заключил собеседник издания.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
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