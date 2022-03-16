Украинский народ частично заражён радикальной нацистской идеологией, так же, как в своё время часть чеченского народа, подчеркнул эксперт.
«Чеченский народ — скажем, большая его часть — были заражены бациллой ваххабизма, реакционного течения в исламе. В украинском обществе внедряли нацистские идеи. Всё это послужило мощным детонатором в развязывании вооруженного конфликта», — сказал Алехин.
И двадцать лет назад, и сейчас, в ходе специальной операции, российская армия сталкивается с террористической тактикой, применяемой противником, добавил собеседник издания.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Полностью интервью можно прочитать здесь.