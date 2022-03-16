Чеченские кампании и спецоперация России на Украине сравнению не подлежат, но некоторые параллели всё же просматриваются. Об этом в интервью Украина.ру рассказал руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, военный обозреватель Геннадий Алехин

Украинский народ частично заражён радикальной нацистской идеологией, так же, как в своё время часть чеченского народа, подчеркнул эксперт. «Похожи на людей, да не очень»: Шурыгин сказал, зачем нужны переговоры с Украиной © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

«Чеченский народ — скажем, большая его часть — были заражены бациллой ваххабизма, реакционного течения в исламе. В украинском обществе внедряли нацистские идеи. Всё это послужило мощным детонатором в развязывании вооруженного конфликта», — сказал Алехин.

И двадцать лет назад, и сейчас, в ходе специальной операции, российская армия сталкивается с террористической тактикой, применяемой противником, добавил собеседник издания.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Полностью интервью можно прочитать здесь.