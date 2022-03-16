Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Москва и Киев могут достичь мирного соглашения в течение нескольких недель. Это прокомментировал политолог и историк Олег Неменский в интервью Украина.ру

Высказывания Арестовича не следует принимать за чистую монету, уверен эксперт. Арестович рассказал о мирном соглашении с Россией © Алексей Арестович/Фейсбук

«Арестович неоднократно признавался, что его заявления носят пропагандистский характер и что он делает их ради поднятия народного духа, а не потому что он действительно так думает. Полагаю, что в данном случае речь об этом же. Сейчас задача Киева состоит в том, чтобы максимально затянуть конфликт», — сказал Неменский.

Подобные заявления Арестович делает не более чем для повышения морального духа ВСУ, заключил собеседник издания.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

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