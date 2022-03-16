Российские вооружённые силы не борются с проукраинскими «активистами» и не разгоняют их митинги в Мелитополе и Херсоне. О причинах этого рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог и историк Олег Неменский

У российских вооружённых сил есть более важные задачи, чем разгон митингов проукраинских «активистов», подчеркнул эксперт. Соловьев рассказал, каким способом Украину очистят от нацизма © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

«Плюс ко всему, ведется наблюдение, участвующие в таких операциях граждане фиксируются с целью использовать эти данные в будущем процессе денацификации. Я понимаю критику такого подхода, потому что местное население воспринимает это как нежелание бороться с ультраправым элементом», — сказал Неменский.

Скорее всего, со временем такие митинги будут пресечены, но пока решили на это не размениваться, заключил собеседник издания.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

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