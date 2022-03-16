Вооруженные формирования Украины попрятались в городах и больше не могут влиять на судьбу страны, сказал военный эксперт Изборского клуба Владислав Шурыгин в интервью Украина.ру

За все время проводимой Москвой спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины войска, подконтрольные киевскому режиму, не смогли нанести ни одного контрудара, отметил он.

«Они запираются в городах и сидят в глухой обороне. Мы будем их оттуда выковыривать и доводить Украину до такого состояния, когда у нее будет выбор — либо опуститься в средневековье, либо принять наши условия, чтобы мы решали ее судьбу», — сказал эксперт.

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Ситуация на Украине

Удар по Белоруссии, обыск у нардепов, украинские срочники, признание Зеленского. Хроника событий на Украине на 17:00 15 марта © REUTERS, Umit Bektas

После ряда крупных поражений в гражданском конфликте украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.

Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.

Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.

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Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.

Это создавало угрозы самому существованию Российской Федерации, что было невозможно игнорировать, особенно на фоне заявлений киевского режима о намерении получить в свое распоряжение ядерное оружие.

В связи с этим с 24 февраля на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.