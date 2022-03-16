За все время проводимой Москвой спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины войска, подконтрольные киевскому режиму, не смогли нанести ни одного контрудара, отметил он.

«Они запираются в городах и сидят в глухой обороне. Мы будем их оттуда выковыривать и доводить Украину до такого состояния, когда у нее будет выбор — либо опуститься в средневековье, либо принять наши условия, чтобы мы решали ее судьбу», — сказал эксперт.

Его интервью можно прочитать на нашем сайте.

Ситуация на Украине

Удар по Белоруссии, обыск у нардепов, украинские срочники, признание Зеленского. Хроника событий на Украине на 17:00 15 марта
Удар по Белоруссии, обыск у нардепов, украинские срочники, признание Зеленского. Хроника событий на Украине на 17:00 15 марта
© REUTERS, Umit Bektas
Киевский режим в 2014 году развязал гражданскую войну против жителей Донбасса, выразивших несогласие с государственным переворотом в Киеве.

После ряда крупных поражений в гражданском конфликте украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.

Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.

Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.

Киев закрывают, Кличко вспомнил о мужчинах, истерия СБУ, в Закарпатье захотели отделиться. Хроника событий на Украине на 15:00 15 марта
Киев закрывают, Кличко вспомнил о мужчинах, истерия СБУ, в Закарпатье захотели отделиться. Хроника событий на Украине на 15:00 15 марта
© Facebook, Віталій Кличко
С момента начала гражданской войны в Донбассе жертвами внутриукраинского конфликта согласно данным ООН стали более 13 тыс. человек.

Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.

Это создавало угрозы самому существованию Российской Федерации, что было невозможно игнорировать, особенно на фоне заявлений киевского режима о намерении получить в свое распоряжение ядерное оружие.

В связи с этим с 24 февраля на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.