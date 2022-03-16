После разгрома ВСУ настанет время зачистки территории Украины от нацистских бандформирований и мирного строительства новой жизни. В этом помогут многочисленные украинцы, симпатизирующие России, заявил политолог, президент фонда «Народная дипломатия» Алексей Кочетков в интервью Украина.ру

Мирная жизнь будет строиться с опорой на антифашистские силы и обычных граждан. Новые, пророссийские структуры на Украине изживут идеологию нацизма — для этого не нужно будет никого завозить, подчеркнул эксперт. «Не нацисты». Суздальцев о том, кто лучше всех воюет с Россией в украинской армии © REUTERS, Umit Bektas

«Не надо верить украинской сетевой пропаганде, что все 100% граждан прониклись идеями укронацизма и русофобии. Это не так. Даже если симпатизирующих России граждан Украины всего 5-10%, то этого достаточно. Тех, кто нас ненавидел и кто стремился переформатировать Украину в "анти-Россию", было еще меньше, но они достигли своего результата», — сказал Кочетков.

Наличие на Украине симпатизантов России, политическая воля и убежденность в правоте дела переформатируют Украину через какое-то время, уверен собеседник издания.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

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