Политолог Ростислав Ищенко в интервью для Украина.ру заявил, что пока невозможно точно прогнозировать развитие событий на Украине, где проходит военная спецоперация России, но все же поделился собственными видением будущего

Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной спецоперации на Украине, указав, что главными целями мероприятия будут выступать денацификация и демилитаризация республики. Российские Вооруженные Силы в тот же день зашли на территорию Украины для осуществления этих задач. Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«Если с Польшей воевать не будем, то операция должна закончиться через неделю или две. Я уже говорил, что это нерегулируемый кризис. Скорее всего, в ближайшие дни закончится разгром левобережных группировок», — указал Ищенко.

Тогда, по словам эксперта, у России будет достаточно сил для того, чтобы организовывать переправу через Днепр, блокировать Днепропетровск, Запорожье, начинать операцию по освобождению Киева и Одессы, и продвигаться дальше на Западную Украину.

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