Политолог Ростислав Ищенко в интервью для издания Украина.ру заявил, что сразу после Евромайдана 2014 года на Украине у российского руководства была идея развернуть и продолжить «Крымскую весну», но эту идею быстро отложили

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной спецоперации на Украине, указав, что главными целями мероприятия будут выступать денацификация и демилитаризация республики. Российские Вооруженные силы в тот же день зашли на территорию Украины для осуществления этих задач.

«В 2014 году, когда была идея развернуть и продолжить «Крымскую весну» несколько дальше и шире, свернута она была очень быстро, даже раньше, чем начались бои в Донбассе. На тот момент Россия практически не имела на западном направлении той группировки, что есть сейчас», — указал Ищенко.

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Эксперт добавил, что в связи с вышеуказанными факторами в 2014 году спецоперация, подобная нынешней, была бы гораздо более длительной и кровавой.

Сегодня же, по словам Ищенко, Россия обладает значительно большим военно-техническим превосходством над украинской армией, чем на тот момент.

Полностью интервью можно прочитать здесь.