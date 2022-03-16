Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной спецоперации на Украине, указав, что главными целями мероприятия будут выступать денацификация и демилитаризация республики. Российские Вооруженные силы в тот же день зашли на территорию Украины для осуществления этих задач.
«В 2014 году, когда была идея развернуть и продолжить «Крымскую весну» несколько дальше и шире, свернута она была очень быстро, даже раньше, чем начались бои в Донбассе. На тот момент Россия практически не имела на западном направлении той группировки, что есть сейчас», — указал Ищенко.
По его мнению, в лучшем случае Россия могла выставить 20-30 тысяч человек. Он указал, что на тот момент не было двух армейских штабов, не было четырех дивизионных штабов на западном направлении, которые формировались на протяжении последних восьми лет.
Эксперт добавил, что в связи с вышеуказанными факторами в 2014 году спецоперация, подобная нынешней, была бы гораздо более длительной и кровавой.
Сегодня же, по словам Ищенко, Россия обладает значительно большим военно-техническим превосходством над украинской армией, чем на тот момент.
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