Жители крупных украинских городов стали заложниками украинских военных и неонацистских группировок, сказал политолог Ростислав Ищенко в интервью Украина.ру

С самого начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины ВФУ размещали артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО) в жилых кварталах украинских городов, так как российские военные не наносили удары по мирным жителям.

Окруженный подразделениями ДНР и ВС РФ неонацистский полк «Азов» постоянно срывает эвакуацию мирных жителей из Мариуполя, так как использует их в качестве «живого щита».

«Около четырех миллионов человек находятся фактически в заложниках у украинских нацистов в крупных городах», — сказал Ищенко.

Полностью его интервью можно прочитать здесь.

Ситуация на Украине

Херсонская область взята, кого ликвидировали под Киевом, что творилось в Волновахе, обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 11:00 15 марта © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

После ряда крупных поражений в гражданском конфликте украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.

Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.

Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.

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Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.

Это создавало угрозы самому существованию Российской Федерации, что было невозможно игнорировать, особенно на фоне заявлений киевского режима о намерении получить в свое распоряжение ядерное оружие.

В связи с этим с 24 февраля на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.