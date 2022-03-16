По мнению Михеева, было бы неплохо увидеть Украину с принципиально новой властью, которая будет хотя бы нейтральной или дружественной России — и войдет в состав Союзного государства.
«Было бы неплохо сделать триединое государство — Россия-Белоруссия-Украина. Насколько это возможно — другой вопрос. Вместе со Львовом это будет достаточно сложно. Теоретически может быть даже раздел Украины. По факту — она и сама может разделиться внутри. Я этого не исключаю. А эти территории, скорей всего, быстро возьмут под контроль поляки, венгры и румыны, которые претендуют на часть Западной Украины, но при этом там может формально оставаться и украинская власть», — указал Михеев.
Эксперт добавил, что пока это лишь предположения, поэтому в любом случае стоит дождаться окончания спецоперации, а уже после думать о переустройстве Украины.
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