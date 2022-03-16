Российский политолог, член центрального совета партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру поделился собственным видением, какой будет Украина после завершения спецоперации

По мнению Михеева, было бы неплохо увидеть Украину с принципиально новой властью, которая будет хотя бы нейтральной или дружественной России — и войдет в состав Союзного государства. Сергей Михеев: кто он © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

«Было бы неплохо сделать триединое государство — Россия-Белоруссия-Украина. Насколько это возможно — другой вопрос. Вместе со Львовом это будет достаточно сложно. Теоретически может быть даже раздел Украины. По факту — она и сама может разделиться внутри. Я этого не исключаю. А эти территории, скорей всего, быстро возьмут под контроль поляки, венгры и румыны, которые претендуют на часть Западной Украины, но при этом там может формально оставаться и украинская власть», — указал Михеев.

Эксперт добавил, что пока это лишь предположения, поэтому в любом случае стоит дождаться окончания спецоперации, а уже после думать о переустройстве Украины.

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