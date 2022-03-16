Российский политолог, член центрального совета партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру заявил, что судьба Украины могла бы оказаться совершенно иной, чем сейчас. Для этого, по его мнению, Запад мог бы пойти навстречу России и закрепить нейтральный статус Украины

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной спецоперации на Украине. Ее цели — денацификация и демилитаризация этой страны.

По мнению Михеева, данной ситуации можно было бы избежать, если бы еще до Евромайдана Брюссель договорился с Москвой о гарантиях безопасности. Сергей Михеев: кто он © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

«Представьте ситуацию до 2014 года. Европа договаривается с Россией о гарантиях безопасности. В рамках этих гарантий Украина навсегда объявляется нейтральной стороной, без каких-либо претензий. И все! И Украина бы жила нормально, кушала бы свои вареники с вишней, и Европа была бы спокойной, и Россия бы торговала», — заявил Михеев.

Политолог добавил, что такой сценарий не был реализован, потому что «кому-то это было все не нужно». На его взгляд, такой стороной оказались США.

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