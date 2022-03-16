Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной спецоперации на Украине. Ее цели — денацификация и демилитаризация этой страны.
По мнению Михеева, данной ситуации можно было бы избежать, если бы еще до Евромайдана Брюссель договорился с Москвой о гарантиях безопасности.
«Представьте ситуацию до 2014 года. Европа договаривается с Россией о гарантиях безопасности. В рамках этих гарантий Украина навсегда объявляется нейтральной стороной, без каких-либо претензий. И все! И Украина бы жила нормально, кушала бы свои вареники с вишней, и Европа была бы спокойной, и Россия бы торговала», — заявил Михеев.
Политолог добавил, что такой сценарий не был реализован, потому что «кому-то это было все не нужно». На его взгляд, такой стороной оказались США.
Полностью интервью можно прочитать здесь.