После принятия капитуляции Украины последует зачистка страны от нацистских формирований, заявил эксперт.
«Зачистка территории Украины от нацистов и организация мирной жизни. Затем должно быть активное привлечение к организации мирной жизни и созданию новых органов самоуправления на местах», — сказал Кочетков.
Опыт по денацификации территорий у России есть — так была создана Германская Демократическая Республика. Подобный опыт можно реализовать с учётом нынешних реалий, заключил собеседник издания.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
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