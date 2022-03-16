Сохранение контактов с киевской властью МИД РФ считает правильным, несмотря на то что никаких переговоров, кроме как о безоговорочной капитуляции киевского режима, быть не может, заявил в интервью Украина.ру политолог, президент фонда «Народная дипломатия» Алексей Кочетков

После принятия капитуляции Украины последует зачистка страны от нацистских формирований, заявил эксперт. Соловьев рассказал, будет ли «Нюрнбергский процесс» на Украине © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

«Зачистка территории Украины от нацистов и организация мирной жизни. Затем должно быть активное привлечение к организации мирной жизни и созданию новых органов самоуправления на местах», — сказал Кочетков.

Опыт по денацификации территорий у России есть — так была создана Германская Демократическая Республика. Подобный опыт можно реализовать с учётом нынешних реалий, заключил собеседник издания.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Полностью интервью можно прочитать здесь.