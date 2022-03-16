Переговоры с украинской стороной по поводу военной спецоперации России ведутся для выдерживания формальностей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Изборского клуба Владислав Шурыгин

На Украине рано или поздно придётся договариваться о капитуляции киевских властей, и переговоры нужны именно для этого, подчеркнул эксперт. Соловьев рассказал, каким способом Украину очистят от нацизма © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

«Мы разговариваем с теми, кто внешне похож на людей. У них одна голова, две руки, две ноги, они одеты, как люди, они произносят какие-то фразы на знакомом нам языке. Мы ведем с ними диалог, но это не означает, что мы можем с ними о чем-то договориться. Просто мы понимаем, что есть некие международные обязательства», — сказал Шурыгин.

Военная спецоперация российских войск на территории Украины идёт по плану, заключил собеседник издания.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Полностью интервью можно прочитать здесь.