Пушилин заявил, что после военного преступления, осуществлённого киевской властью — ракетного удара по центру Донецка, повлёкшего гибель 20 мирных жителей, спецоперация на Украине будет ускорена.
«Все это время мы старались ограничивать средства поражения, которые мы использовали, пытаясь не то, что достучаться до боевиков, то сохранять некий баланс. Но сейчас ВСУ почувствует на своей шкуре всю мощь того, что у нас есть», — сказал Шурыгин.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
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