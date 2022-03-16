Украинская армия 14 марта обстреляла Донецк ракетой «Точка-У». Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что все фамилии исполнителей этой атаки установлены. Об ответных мерах России в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт Изборского клуба Владислав Шурыгин

Пушилин заявил, что после военного преступления, осуществлённого киевской властью — ракетного удара по центру Донецка, повлёкшего гибель 20 мирных жителей, спецоперация на Украине будет ускорена. Военный эксперт объяснил, что сделало бы НАТО, если бы Украина зачистила Донецк и Луганск © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

«Все это время мы старались ограничивать средства поражения, которые мы использовали, пытаясь не то, что достучаться до боевиков, то сохранять некий баланс. Но сейчас ВСУ почувствует на своей шкуре всю мощь того, что у нас есть», — сказал Шурыгин.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

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