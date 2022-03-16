Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что все фамилии исполнителей ракетного удара по центру Донецка установлены. О настоящих выгодоприобретателях военного преступления украинских сил рассказал в интервью Украина.ру военный эксперт Изборского клуба Владислав Шурыгин

Задачи по обстрелам населённых пунктов ДНР ставятся киевским властям из-за рубежа, уверен эксперт. Военный эксперт Шурыгин рассказал, как Россия накажет ВСУ за теракт с «Точкой-У» в Донецке © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

«Стрельба по населенным пунктам — это одна из задач, которые ставятся им из Киева, а точнее, с польской границы. Эти удары должны показывать Украине и всему миру, что ВСУ сражаются, что они находятся на пике своей формы и что их ждет победа», — сказал Шурыгин.

Среди самих вооружённых формирований Украины царят настроения, как правильнее сдаться. Основная задача для них — ожидать какого-то результата переговоров, чтобы попытаться избежать кары за собственные преступления, заключил собеседник издания.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

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