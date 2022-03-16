Российский политолог, член центрального совета партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру указал, что все разговоры о «монолитной и сплоченной украинской нации» пустые, и привел этому доказательство

Президент РФ Владимир Путин, объявляя 24 февраля о начале военной спецоперации на Украине, указал, что одной из главных ее причин выступает защита русскоязычных жителей Донбасса и других регионов востока Украины от националистов. Украинские СМИ в ответ начали распространять тезис о монолитности украинской нации, в связи с чем жители юго-востока страны якобы не нуждаются в российской защите. Алексей Кочетков: на Украине нужно строить мирную жизнь, опираясь на антифашистские силы © РИА Новости, Нина Зотина



«Нам рассказывают про абсолютно монолитную украинскую нацию. Если бы она была абсолютно монолитной, не надо было бы сейчас проводить эти зачистки по беспределу. Мы не увидели бы там почти полтора миллиона людей, которые бегут во все стороны и еще хотят убежать. Это означает, что не такая уж она и монолитная», — подчеркнул Михеев.

Политолог добавил, что нынешние украинские власти понимают это, поэтому боятся, что в республике найдутся те, кто вполне готов к новой жизни, в которой Украине не надо будет «постоянно готовиться к войне с Россией, не надо будет зиговать Бандере».

Полностью интервью можно прочитать здесь.