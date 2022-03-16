Украинский композитор Владимир Быстряков несколько дней назад покинул родной Киев вместе с семьей из соображений безопасности. О том, какие настроения были в этот момент в украинской столице, он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Такой градус ненависти ко всему русскому, который сейчас зашкаливает, это понятно, потому что это культивировалось последние восемь лет, а до этого культивировалось еще с 1991 года. Исподволь это все делалось: ненависть к москалям, и поэтому сейчас адекватных людей, которые все видят и все понимают, осталось один на десять тысяч», — сказал композитор.

Брошенные корабли украинских ВМС в порту Бердянска © Украина.ру

Полностью интервью с Владимиром Быстряковым можно прочитать здесь.