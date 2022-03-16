«Такой градус ненависти ко всему русскому, который сейчас зашкаливает, это понятно, потому что это культивировалось последние восемь лет, а до этого культивировалось еще с 1991 года. Исподволь это все делалось: ненависть к москалям, и поэтому сейчас адекватных людей, которые все видят и все понимают, осталось один на десять тысяч», — сказал композитор.
Он уверен, что у Украины еще есть шансы вернуться к государственности и нормальной жизни в обществе, правда, это будет зависеть в том числе и от исхода спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины.
Полностью интервью с Владимиром Быстряковым можно прочитать здесь.