Жертвами падения украинской ракеты «Точка-У» в центре Донецка, согласно предварительным данным, стали 20 человек. Средства ПВО ДНР сбили ракету, однако гибели мирных жителей избежать всё равно не удалось. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт Изборского клуба Владислав Шурыгин

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что жертвами теракта украинских сил стали 20 человек, в том числе дети, 9 человек получили ранения. Пушилин отметил, что «Точка-У» несла запрещённый кассетный заряд. По его словам, если бы ракета не была сбита, жертв было бы несоизмеримо больше. Свидетель трагедии в Донецке: люди, погибшие от ракеты «Точка-У», не паниковали © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

«К сожалению, стопроцентной гарантии не дает ни одно ПВО и ни одно ПРО. Нужно понимать, что в условиях войны, которая там идет, какое-то количество ракет прорывается через любые заслоны. Это огромная трагедия, потому что десятый или двенадцатый боеприпас, все равно достиг города», — сказал Шурыгин.

Из случившейся трагедии сделаны выводы, ПВО народных республик будет усилено, из России будут доставлены дополнительные средства, подчеркнул эксперт.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Полностью интервью можно прочитать здесь.