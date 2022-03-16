«Конечно, нет. Ничего подобного ждать не стоит. Мир не может допустить, чтобы юридически Россия была победителем. Мы можем осудить. Украинский народ может осудить. Мне это было не близко, но после уничтожения де-факто Ирака новые иракские власти осудили Саддама Хусейна и приговорили его к смертной казни», — ответил журналист.
По его словам, Украиной просто играют, народ страны взят в заложники нацистами, а санкции против РФ были в любом случае. Соловьев уверен, что если бы Россия не начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, Донбасс бы уже мог бы быть стерт с лица земли.
Полностью интервью с Владимиром Соловьевым можно прочитать здесь.
В начале 2022 года ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
На данный момент известно об уничтожении российскими военными более 3,9 тысяч объектов военной инфраструктуры Украины, а также 100 самолетов, более 1,2 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивных систем залпового огня и 143 беспилотников, в том числе турецких Bayraktar TB2.