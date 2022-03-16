Журналист и телеведущий Владимир Соловьев в интервью изданию Украина.ру ответил, стоит ли ожидать на Украине процесс подобный Нюрнбергскому, где будут публично судить нацистов

«Конечно, нет. Ничего подобного ждать не стоит. Мир не может допустить, чтобы юридически Россия была победителем. Мы можем осудить. Украинский народ может осудить. Мне это было не близко, но после уничтожения де-факто Ирака новые иракские власти осудили Саддама Хусейна и приговорили его к смертной казни», — ответил журналист.

Царёв раскрыл свое местонахождение и показал, чем занимается на Украине © РИА Новости, Владимир Трефилов

Полностью интервью с Владимиром Соловьевым можно прочитать здесь.

В начале 2022 года ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

На данный момент известно об уничтожении российскими военными более 3,9 тысяч объектов военной инфраструктуры Украины, а также 100 самолетов, более 1,2 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивных систем залпового огня и 143 беспилотников, в том числе турецких Bayraktar TB2.